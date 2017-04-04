Число погибших в результате взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила о гибели 14 человек в результате взрыва в метрополитене Петербурга. Ранее сообщалось об 11 погибших. Три человека умерло в больнице.

"Сегодня можно констатировать смерть 14 человек: 11 на месте происшествия и трое скончались в агонирующем состоянии от травм, не совместимых с жизнью", - сказал Скворцова журналистам в Петербурге во вторник, сообщает Интерфакс.

По ее словам, в стационарах города находятся 49 пострадавших, 13 человек уже отпущены домой, получив лечение.

"Со вчерашнего дня мы вместе работаем со стационара и Петербурга. С ночи у нас проходит видеоконференции. Ночью с нами работали главные специалисты Минздрава РФ. Сегодня мы проводим селектор для того, чтобы разобрать клинические случаи самых тяжелых больных, которые находятся в НИИ Джанелидзе и Мариинской больнице", - сказала Скворцова.

"На сегодняшний день после работы ночью в месте теракта дополнительно найдены фрагменты тел предположительно четырех человек", - добавила

Как сообщалось ранее, в понедельник, 3 апреля, около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв.