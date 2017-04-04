Власти Таллинна выразили соболезнования в связи с терактом в Петербурге

Исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас и председатель Таллиннского городского собрания Калев Калло выразили глубокие соболезнования в связи с террористическим актом, произошедшим 3 апреля в Санкт-Петербурге.

В письме губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко вице-мэр отметил, что таллинцы были глубоко потрясены известием о трагедии, передает "Раэпресс".

"Нас потрясло и глубоко затронуло, что жертвами террора стали ни в чем не повинные мирные люди, наши добрые соседи. Мы решительно осуждаем терроризм во всех его проявлениях", – подчеркнул Таави Аас.

От имени городской управы и таллинцев он выразил поддержку петербуржцам, глубокие соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым.

Председатель Таллиннского городского собрания Калев Калло выразил соболезнования спикеру Санкт-Петербуржской городской думы Вячеславу Макарову.

"Я был глубоко шокирован случившимся вчера днём нападением с большим количеством жертв в Санкт-Петербурге, когда террористы установили бомбу в поезде, убив и ранив этим невинных людей. Это преступление против всех нас", - цитирует Калло пресс-служба горсобрания.



"Мы все скорбим в этот грустный час вместе с жителями Петербурга, разделяя их чувства. От имени Таллиннского городского собрания и от себя лично выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям, и друзьям погибших связи с этой трагедией и желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - добавил Калев Калло.

В результате взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли, по последним данным, 14 человек. Из них 11 погибли на месте происшествия, а еще трое скончались в больницах. Около 50 человек пострадали.