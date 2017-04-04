Теракт в Санкт-Петербурге совершил 22-летний киргиз с гражданством РФ

Теракт в петербургском метрополитене 3 апреля совершил 22-летний выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов, который на момент совершения теракта имел гражданство России.

"Следствием установлена личность мужчины, совершившего взрыв в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге. Им оказался Акбаржон Джалилов, 1995 года рождения", - сказала официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко, передает ТАСС.

Ранее имя Джалилова как возможного исполнителя теракта назвали в Государственном Комитете национальной безопасности Киргизии.

По словам Петренко, взрыв в вагоне метро на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" совершил тот же человек, который оставил бомбу на станции "Площадь Восстания", позднее обезвреженную саперами.

"Заключения генетической экспертизы и записи камер видеонаблюдения дают следствию основания полагать, что именно человек, совершивший теракт в вагоне, оставил сумку с взрывным устройством на станции метро "Площадь Восстания", - сказала представитель СК РФ.

Источник в силовых структурах Киргизии ранее сообщил агентству Интерфакс, что киргизские спецслужбы проверяют всю информацию по Джалилову. Помощь в расследовании теракта также оказывает Комитет национальной безопасности Казахстана.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 3 апреля, около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв, унесший на данный момент уже 14 жизней. Около 50 человек до сих пор находятся в больницах.