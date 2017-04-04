rus.err.ee

Цыбуленко покинул Свободную партию: исключение Криштафовича стало последней каплей ({{commentsTotal}})

Евген Цыбуленко разочаровался в Свободной партии. Автор: Facebook
Эстония
Эстония

Профессор права, преподаватель Таллиннского технического университета Евген Цыбуленко покинул Свободную партию, в которой он состоял с 15 октября 2014 года.

"Решение выйти из партии назрело давно, но не буду скрывать, исключение из Свободной партии Евгения Криштафовича еще больше подтолкнуло меня к такому шагу. Можно сказать, стало последней каплей. Криштафович был в партии внутренним оппозиционером. Можно по-разному относиться к его деятельности, но внутренняя оппозиция - это естественная часть демократического общества. Без оппозиции Свободной партии, да и любой другой политической силе, грозит застой", - объяснил Цыбуленко во вторник, 4 апреля, свое решение корреспонденту портала rus.err.ee.

"Но были у меня и другие причины. Свободная партия приложила руку к развалу предыдущей, правой правительственной коалиции. Как именно приложила? Очень просто - ее депутаты также голосовали за отставку прежнего правительства. А потом участвовали и в переговорах по формированию новой коалиции, у которой абсолютно левый крен. На мой взгляд, такое правительство, возглавляемое Центристской партией - это плохо для Эстонии. А то, что свободники в эту коалицию не попали, это уже другая история", - добавил Евген Цыбуленко.

По его словам, он полностью поддерживает позицию Евгения Криштафовича относительно распределения "крышевых" денег.

"Но это даже не наша позиция, а один из принципов, на котором Свободная партия создавалась. По сути, основной ее пункт. И мне, как стоявшему у истоков создания партии, совершенно не подходит ее изменившаяся позиция", - сказал Цыбуленко.

"За время, проведенное в партии, я получил хороший опыт, познакомился с интересными людьми. Да, мое участие в политике невелико - я баллотировался в Рийгикогу, а после этого активную политическую жизнь не вел. Но в целом опыт был интересный", - заключил Евген Цыбуленко.

В ближайшее время вступать в другие партии профессор Цыбуленко не собирается. Не намерен он и баллотироваться на муниципальных выборах.

Согласно Коммерческому регистру, членом Свободной партии Евген Цыбуленко был с 15 октября 2014 по 3 апреля 2017 года.

Свободную партию Эстонии официально зарегистрировали 7 октября 2014 года.

По данным на 4 апреля, в Свободной партии состоят 665 человек.

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

На ту же тему

rus.err.ee

Цыбуленко покинул Свободную партию: исключение Криштафовича стало последней каплей
Спецслужбы Киргизии назвали имя возможного исполнителя теракта в Петербурге
Эстонской песне предсказывают победу во втором полуфинале Евровидения

Четыре депутата предложили отправить в отставку мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина

Государство поддержит поездку учителей русского языка в Петербург
Мосгорсуд приговорил эстонского серопаспортника к 11 годам тюрьмы за шпионаж

Мосгорсуд приговорил к 11 годам строгого режима жителя Эстонии Арсена Мардалейшвили, признанного виновным в шпионаже за сбор сведений, которые могли нанести ущерб обороноспособности страны.

Житель Петербурга о теракте в метро: это - месть Путина горожанам
Министр внутренних дел Эстонии предложил России помощь в расследовании теракта
В результате газовой атаки в Сирии погибло 58 человек
Мнение / Интервью
Актер Николай Бенцлер: стеклянный потолок для русских - это миф

Признанный лучшим театральным актером второго плана таллиннец Николай Бенцлер не верит в то, что в Эстонии для русских существует стеклянный потолок, не готов к возвращению в Русский театр и считает, что пост его художественного руководителя должен занимать местный, а не российский деятель.

"Политрулет": "Гудбай" от Пая, "путинский" рейтинг и "очень зеленый" Маарду
Венедиктов: дни Медведева во главе российского правительства сочтены

Надежда Савченко в интервью "АК+": я символ развенчания пропаганды

ИДА-ВИРУМАА
В новом летнем сезоне парковка в Нарва-Йыэсуу не подорожает
В ДТП в Кохтла-Ярве пострадала женщина-пешеход
ФОТО: в Нарве на Петровской площади полиция проверила оставленный без присмотра чемодан
Обновлено: 03.04
У жителей Нарва-Йыэсуу спросят согласие на объединение с Силламяэ
В автобусе Таллинн-Нарва пассажир напал на водителя
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Беда Силламяэ: на ремонт футбольного поля необходимо 400 000 евро, в бюджете денег нет
Кальюлайд: напротив будущего пункта обмена шприцев предусмотрено строительство детсада
Школьники во время урока наблюдали из окон за голым постояльцем отеля Hilton
Обновлено: 12:44 
ЗА РУБЕЖОМ
Власти Таллинна выразили соболезнования в связи с терактом в Петербурге
Число погибших в результате взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек
Петербургский метрополитен возобновил работу в полном объеме
Президент Эстонии выразила соболезнования в связи с терактом в метро Петербурга
В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв: как минимум 11 погибших
Обновлено: 02:46
Петербургское метро частично возобновило работу
ЭСТОНИЯ
За год квартиры в Таллинне подорожали на 7,7%

С марта 2016 года цена таллиннских квартир выросла на 7,7% — до 1677 евро, следует из данных статистики Земельного департамента.

Профсоюз спасателей вновь напомнил о своих низких зарплатах
Яак Мадисон будет наблюдать за референдумом по изменению конституции Турции
В Эстонии в оборот выходит новая 50-евровая купюра
ФОТО: столичные спасатели выезжали на тушение пожаров в Каламая и Хааберсти
Ратас: ликвидация уездных управ не создаст проблем в сфере образования
Музей природы Тартуского университета отмечает 215-летие
ЭКОНОМИКА
Избыток СПГ на мировом рынке может привести к снижению цен на газ
"АК": TS Laevad получила около 11 млн евро компенсации за задержку паромов
03.04
Стоимость Rail Baltic оценивается в 5,8 млрд евро, на долю Эстонии приходится 1,3 млрд
03.04
Концерн Eesti Meedia присоединил к себе семь дочерних предприятий
03.04
Министр Пало призвала уплотнить паромное сообщение с островом Сааремаа
03.04
Активисты опасаются, что строительство крупного завода оставит Эстонию без леса
01.04
Паром Piret отправился из Польши в Эстонию
СПОРТ
Молодые эстонские хоккеисты одолели Хорватию
"Калев/Крамо" проиграл ЦСКА с разницей в 32 очка
Васильев получил травму в чемпионате Польши и пропустит около месяца
Обновлено: 03.04
ВИДЕО: красивый гол Зенева не помог "Габале" добиться победы
Зопп и Иванов опустились в рейтинге ATP
Анетт Контавейт приблизилась к первой сотне мирового рейтинга
В воскресенье в Хельсинки прошла церемония закрытия ЧМ по фигурному катанию
Полное название баскетбольной команды из Рапла стало еще более длинным
ФОТО и ВИДЕО: канадские фигуристы Вирту и Моир стали чемпионами мира в танцах на льду
Обновлено: 01.04
КУЛЬТУРА
Тартуский художественный музей возглавит Сигне Киви
Необычная выставка в Летной гавани посвящена безопасности на воде
В Эстонском музее театра и музыки впервые за 20 лет сменилсь экспозиция
С 4 по 6 апреля во Владимире пройдет Фестиваль эстонского кино
Евровидение
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
Украина предложила России выбрать другого артиста для участия в "Евровидении"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
В среду откроется обновленный Пярнуский рынок
В Эстонии началась весенняя миграция земноводных
Самая крупная радиостанция Эстонии Vikerraadio отмечает 50-летие
Паром "Принцесса Анастасия" сменил лицо
Соцдемы предлагают наградить Алексея Туровского за заслуги перед Таллинном
Последние новости
13:50
За год квартиры в Таллинне подорожали на 7,7%
13:03
Житель Петербурга о теракте в метро: это - месть Путина горожанам Обновлено
12:58
В результате газовой атаки в Сирии погибло 58 человек
12:54
Избыток СПГ на мировом рынке может привести к снижению цен на газ
12:48
Цыбуленко покинул Свободную партию: исключение Криштафовича стало последней каплей
12:20
Спецслужбы: теракт в Петербурге мог совершить 22-летний уроженец Киргизии с гражданством РФ
11:41
Власти Таллинна выразили соболезнования в связи с терактом в Петербурге
11:32
Число погибших в результате взрыва в метро Петербурга выросло до 14 человек
11:31
Профсоюз спасателей вновь напомнил о своих низких зарплатах
11:17
Эстонской песне предсказывают победу во втором полуфинале Евровидения
11:04
В новом летнем сезоне парковка в Нарва-Йыэсуу не подорожает
10:55
Тартуский художественный музей возглавит Сигне Киви
10:45
В среду откроется обновленный Пярнуский рынок
09:49
Государство поддержит поездку учителей русского языка в Петербург
Полезно знать
Топ читаемости
02:46
В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв: как минимум 11 погибших Обновлено
03.04
В автобусе Таллинн-Нарва пассажир напал на водителя
03.04
Мосгорсуд приговорил эстонского серопаспортника к 11 годам тюрьмы за шпионаж
03.04
ФОТО: в Нарве на Петровской площади полиция проверила оставленный без присмотра чемодан Обновлено
13:03
Житель Петербурга о теракте в метро: это - месть Путина горожанам Обновлено
03.04
У жителей Нарва-Йыэсуу спросят согласие на объединение с Силламяэ
02.04
Актер Николай Бенцлер: стеклянный потолок для русских - это миф
03.04
Интерактивная карта: на автомагистралях Эстонии начинает действовать летний скоростной режим
03.04
На выставке в Тарту представлены работы Айвазовского, Шишкина и других русских художников
03.04
Таллиннский аэропорт приобрел сканеры для проверки пассажиров
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 03.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
Во вторник усилится ветер, +8..+13
Эстония
Музей природы Тартуского университета отмечает 215-летие
Эксперт: недоброжелатели могут украсть из Android любую информацию
Архитекторы представили концепцию застройки прибрежного района Таллинна
Страны Балтии надеются осенью подписать договор о признании профобразования в регионе
Услуга телефонной консультации семейного врача может стать бесплатной
Симсон: надо создать региональные центры общественного транспорта в ряде уездов
За рубежом
Надежда Савченко в интервью "АК+": я - символ развенчания пропаганды
Тереза Мэй запустила процедуру выхода Великобритании из ЕС
Обновлено: 29.03
ERR в Москве: российские военные критикуют действия международной коалиции в Мосуле
Из музея в Германии украли монету весом 100 кг и стоимостью 4 млн долларов
Ученый Тартуского университета о брексите: Кэмерон решил сыграть в покер
Эксперты об акциях протеста в Белоруссии: дальнейший ход событий зависит от Лукашенко