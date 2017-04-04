Цыбуленко покинул Свободную партию: исключение Криштафовича стало последней каплей

Профессор права, преподаватель Таллиннского технического университета Евген Цыбуленко покинул Свободную партию, в которой он состоял с 15 октября 2014 года.

"Решение выйти из партии назрело давно, но не буду скрывать, исключение из Свободной партии Евгения Криштафовича еще больше подтолкнуло меня к такому шагу. Можно сказать, стало последней каплей. Криштафович был в партии внутренним оппозиционером. Можно по-разному относиться к его деятельности, но внутренняя оппозиция - это естественная часть демократического общества. Без оппозиции Свободной партии, да и любой другой политической силе, грозит застой", - объяснил Цыбуленко во вторник, 4 апреля, свое решение корреспонденту портала rus.err.ee.

"Но были у меня и другие причины. Свободная партия приложила руку к развалу предыдущей, правой правительственной коалиции. Как именно приложила? Очень просто - ее депутаты также голосовали за отставку прежнего правительства. А потом участвовали и в переговорах по формированию новой коалиции, у которой абсолютно левый крен. На мой взгляд, такое правительство, возглавляемое Центристской партией - это плохо для Эстонии. А то, что свободники в эту коалицию не попали, это уже другая история", - добавил Евген Цыбуленко.

По его словам, он полностью поддерживает позицию Евгения Криштафовича относительно распределения "крышевых" денег.

"Но это даже не наша позиция, а один из принципов, на котором Свободная партия создавалась. По сути, основной ее пункт. И мне, как стоявшему у истоков создания партии, совершенно не подходит ее изменившаяся позиция", - сказал Цыбуленко.

"За время, проведенное в партии, я получил хороший опыт, познакомился с интересными людьми. Да, мое участие в политике невелико - я баллотировался в Рийгикогу, а после этого активную политическую жизнь не вел. Но в целом опыт был интересный", - заключил Евген Цыбуленко.

В ближайшее время вступать в другие партии профессор Цыбуленко не собирается. Не намерен он и баллотироваться на муниципальных выборах.

Согласно Коммерческому регистру, членом Свободной партии Евген Цыбуленко был с 15 октября 2014 по 3 апреля 2017 года.

Свободную партию Эстонии официально зарегистрировали 7 октября 2014 года.

По данным на 4 апреля, в Свободной партии состоят 665 человек.