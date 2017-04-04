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Избыток СПГ на мировом рынке может привести к снижению цен на газ ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография. Автор: Reuters/Scanpix
Экономика
Экономика
BNS

В связи с тем, что на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) формируется избыточное предложение, ожидается снижение цен на СПГ. Однако Литве, по всей видимости, будет невыгодно покупать газ у США, прогнозирует группа Lietuvos energija.

Как отмечает Lietuvos energija, средний рост объемов торговли СПН с 2000 года составляет 6% ежегодно. Рынок торговли СПГ в прошлом году составил 360 млрд. кубометров, а регазификационные мощности - 464 млрд. кубометров.

"Все говорят о том, что будет формироваться избыток СПГ на рынке, похоже, что он действительно формируется. До 2020 года потенциал производства планирует подрасти на треть, вопрос, сможет ли спрос это впитать. Если не сможет, или что-то закроется, или упадут цены", - сказал глава компании Litgas Витаутас Чяканавичюс, представляя прогнозы рынка СПГ.

Однако, по его словам, несмотря на то, что мировые цены на газ должны упасть, вряд ли Литва в ближайшее время станет завозить газ из США - газ из Америки идет на рынок Азии, где за него платят гораздо больше. Как сказал В. Чяканавичюс, без учета затрат на транспортировку самыми низкими цены на газ США были в феврале прошлого года - 10,5 евро за мегаватт-час, а самыми высокими - в январе этого года - 23,85 евро.

По словам руководителя компании Lietuvos duju tiekimas Мантаса Микалаюнаса, цены на газ в Европе сейчас ниже цен, по которым продают его производители США.

С другой стороны, глава Litgas полностью не исключает, что газ из Америки не сможет попать в Европу: "Потенциал для поступления этого газа есть".

Редактор: Артур Тооман



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