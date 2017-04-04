На фестивале Õllesummer вновь выступит группа HURTS ({{commentsTotal}})
7 июля на фестивале Õllesummer снова выступит британский синти-поп-дуэт HURTS.
Британский синти-поп-дуэт HURTS стал известен широкой публике благодаря своей песне "Wonderful Life". Большого успеха достигли и последующие синглы коллектива, а выпущенный в 2010 году дебютный альбом "Happiness" поднялся на верхние строчки хит-парадов. К настоящему моменту у HURTS вышло уже три студийных альбома: "Happiness", "Exile" и "Surrender".
Группа приезжает на фестиваль уже во второй раз — концерт HURTS уже проходил на фестивале Õllesummer в 2014 году.
Видео с выступления группы в Таллинне:
На разогреве у HURTS выступит местный дуэт Púr Múdd, исполняющий электронную музыку.
В среду, 5 июля, на Õllesummer Festival выступят британские рокеры KASABIAN, которые после выхода их нового альбома в апреле, собираются быть хедлайнерами на известных летних фестивалях. Совсем недавно они выпустили танцевальный сингл "You’re in Love with a Psycho".
В четверг, 6 июля, на сцене фестиваля выступит российская певица Ёлка:
Помимо зарубежных звезд, на сценах фестиваля, которых будет целых восемь, выступит большинство известных эстонских артистов.
24-й по счету фестиваль Õllesummer будет проходить с 5 по 8 июля на Таллиннском певческом поле.
Редактор: Дина Малова