Кубок УЕФА по футзалу переименуют в Лигу чемпионов

УЕФА изменит формат существующих футзальных турниров и учредит новые соревнования среди женщин и юношей. Кубок УЕФА будет переименован в Лигу чемпионов.

Такое решение во вторник, 4 апреля, принял в Хельсинки исполнительный комитет УЕФА, передает официальный сайт организации.

Если сейчас финальный турнир чемпионата Европы по футзалу проводится раз в два года с участием 12 команд, то в будущем будет проходить раз в четыре года с участием 16 сборных.

Первый чемпионат с участием 16 команд пройдет в 2022 году. В 2018 году в Любляне титул разыграют еще 12 сборных. В високосные годы, когда проходит футзальный чемпионат мира, турниры УЕФА проводиться не будут.

С сезона 2018/19 Кубок УЕФА по футзалу будет называться Лигой чемпионов УЕФА по футзалу.

С сезона 2017/18 меняется порядок отбора в Кубок УЕФА по футзалу. Три ассоциации с наивысшим рейтингом (Россия, Испания и Португалия) смогут заявить два клуба. Четвертая ассоциация (Италия) сможет выставить вторую команду, если действующий победитель будет представлять одну из трех ассоциаций с наивысшим рейтингом.

Новый формат будет утвержден позже. Сохранятся предварительный, основной и элитный раунды, а также финальный турнир с участием четырех клубов.

В этом году в Кубке УЕФА по футзалу выступит чемпион Эстонии "Нарва Юнайтед". Команда начнет свой путь с предварительного раунда.