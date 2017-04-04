Апрель обещает быть чуть теплее среднестатистического

Если среднестатистическая температура воздуха в апреле составляет 3,7-5,9 градуса, то в этом году ожидается близкая к норме или чуть более высокая температура. Осадки также составят норму в 25-37 мм или их будет чуть меньше.

Погода в начале месяца будет переменчивой. Активные циклоны идут с Атлантики через Норвежское море на Скандинавию, их периферии будут подавать к Балтийскому морю относительно теплые массы воздуха. Около 8 апреля циклоны сместятся на северо-запад России, и вслед за этим в Эстонию поступят более прохладные массы воздуха, а наряду с дождем пройдут также мокрый снег и снег. Прохладная погода сохранится и в начале второй декады месяца.

В середине месяца над Россией усилится область высокого давления, ее гребень принесет теплую воздушную массу. Если верхние слои воздуха антициклона будут развиваться и останутся малоподвижными, то теплая волна будет иметь устойчивый характер. Однако с большой вероятностью через два-три дня станет прохладнее, пройдут осадки.