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Апрель обещает быть чуть теплее среднестатистического ({{commentsTotal}})

Иллюстративная фотография Автор: ERR
Разное
Разное

По прогнозу службы погоды, апрель обещает быть чуть теплее среднего, волны тепла ожидаются с середины месяца.

Если среднестатистическая температура воздуха в апреле составляет 3,7-5,9 градуса, то в этом году ожидается близкая к норме или чуть более высокая температура. Осадки также составят норму в 25-37 мм или их будет чуть меньше.

Погода в начале месяца будет переменчивой. Активные циклоны идут с Атлантики через Норвежское море на Скандинавию, их периферии будут подавать к Балтийскому морю относительно теплые массы воздуха. Около 8 апреля циклоны сместятся на северо-запад России, и вслед за этим в Эстонию поступят более прохладные массы воздуха, а наряду с дождем пройдут также мокрый снег и снег. Прохладная погода сохранится и в начале второй декады месяца.

В середине месяца над Россией усилится область высокого давления, ее гребень принесет теплую воздушную массу. Если верхние слои воздуха антициклона будут развиваться и останутся малоподвижными, то теплая волна будет иметь устойчивый характер. Однако с большой вероятностью через два-три дня станет прохладнее, пройдут осадки.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS



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