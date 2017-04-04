Теракт в метро не повлиял на запланированную Ратасом поездку в Петербург

Взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга не повлияет на план премьер-министра Юри Ратаса посетить 8 апреля город на Неве.

"Планы на 8 апреля не меняются – я еду в Петербург, чтобы принять участие в торжествах по случаю столетия манифестации эстонцев в поддержку автономии Эстонии", - сообщил во вторник, 4 апреля, Юри Ратас.

Как ранее писал rus.err.ee, Юри Ратас и государственный секретарь Хейки Лоот 8 апреля посетят благодарственное богослужение и концерт в честь 100-летия манифестации эстонцев в поддержку автономии.

100-летие манифестации эстонцев будет отмечаться в церкви Святого Апостола Иоанна в Санкт-Петербурге вместе с местными эстонцами.

В церкви будет открыта доска в память о манифестации, а также выставка о связи событий того времени и церкви св. Иоанна.

В результате прогремевшего 3 апреля взрыва в метро Санкт-Петербурга погибли, по последним данным, 14 человек. Из них 11 погибли на месте происшествия, а еще трое скончались в больницах. Около 50 человек пострадали.