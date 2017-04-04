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Толоки по наведению порядка в Таллинне начнутся уже в эту пятницу ({{commentsTotal}})

Уборка мусора с территории Паэвялья в 2016 году. Автор: Фото: районная управа Ласнамяэ
Разное
Разное

Во время месячника благоустройства в Таллинне хотят убрать районы города, его девиз "Чтобы город заблестел!". Начнется традиционный месячник благоустройства раньше обычного – уже в эту пятницу, 7 апреля, с толоки в парке Паэ в Ласнямяэ, а завершится – ко Дню Таллинна, 15 мая.

На уборку территории на восточной окраине парка Паэ выйдут члены горуправы и работники городских учреждений, а также добровольцы. Предполагается, что эта инициатива станет в последующем традицией – старт городскому Месячнику благоустройства будут давать сами работники мэрии. Сбор на парковке у дома ул. Паэпарги, 21 (въезд со стороны Маяка пыйк) 7 апреля с 12:30 до 13:00. После работы участникам толоки будет предложен суп.

Первые толоки по уборке территории состоятся 8 апреля. В Таллиннском Ботаническом саду толоки проводятся 15 апреля в 11 часов и 18 апреля в 13 часов. Приглашаются все желающие.

18 апреля в 11 часов в туннеле площади Вабадузе будет открыта выставка Art from Trash ("Искусство из мусора"). Инсталляции из мусора были созданы художниками и участниками толок в прошлом году, когда в апреле проходила совместная толока "Чистый берег" в Таллинне, Хельсинки и Турку. На плакатах можно увидеть, какой мусор оставляют люди на берегу Балтийского моря.

21 апреля в 12 часов на улице Раннамяэ начнется традиционный День помывки улиц. Таллиннский коммунальный департамент организует демонстрацию помывочной техники. В этот же день будет отмечаться и Всемирный день Матери-Земли. По традиции во дворе одной из школ столицы первоклассники посадят деревья. В этом году это событие произойдет в основной школе Сюдалинна, где три первых класса высадят две яблони и рябину.

29 апреля в субботу в 10:30 начнется самое многочисленное мероприятие Месячника – толока "Чистый берег" на пляже Штромка и прилегающей зеленой зоне. В этом году толока будет посвящена 100-летию Финляндии. Она проводится в сотрудничестве с Хельсинки, Турку и Санкт-Петербургом. Если в Таллинне и у финских партнеров толоки проводятся одновременно, то в Северной столице России она пройдет на неделю раньше в Кронштадте и в ней примут участие представители Таллинна.

29-30 апреля и 6-7 мая во всех районах города будет проведен сбор опасных отходов у населения. С 25 апреля по 6 мая шесть школ Таллинна примут участие в образовательном проекте "Видим, знаем и делаем!". В апреле в школах пройдут уроки об опасных отходах и обращении отходов. Затем классы посетят отходные станции, Центр по утилизации тары или Очистные станции на Пальяссааре. Завершится цикл толокой в окрестностях школы.

В течение месячника толоки будут проведены во всех районах города и во многих квартирных товариществах. 6 мая многие жители Таллинна будут участвовать в толоках Дня уборки "Сделаем!". А завершится месячник 13 мая на рынке Мустамяэ, где будет проходить ярмарка Дня матери. Там будут награждены самые активные участники толок.

Более точную информацию о Месячнике благоустройства можно получить на странице мэрии на русском языке.

Редактор: Ирина Киреева



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