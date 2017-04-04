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В следующем учебном году изменения ждут девять общеобразовательных школ Эстонии ({{commentsTotal}})

Иллюстративное фото. Автор: Фото: Анна Самосон/ERR
Эстония
Эстония

В следующем учебном году девять общеобразовательных школ Эстонии не будут продолжать учебную работу в ее нынешнем виде — две закроются совсем, а семь сольются с другими учебными заведениями.

С 1 сентября прекратят работу основная школа Сымерпалу в Вырумаа и основная школа Ватла в волости Ханила в Ляэнемаа, сообщил во вторник BNS представитель Министерства образования и науки.

В результате реорганизации в Ярвамаа детсад-начальная школа Ахула присоединится к основной школе Альбу, в волости Кейла Харьюмаа школы Клоога и Лехола и детский сад Клоога сольются со школой Лауласмаа, которая в дальнейшем станет детским садом-основной школой, в волости Козе Харьюмаа основная школа Харми сольется с гимназией Козе, в Рапламаа основная школа Кодила сольется с детским садом-основной школой Алу и с осени там будет только четыре первых класса.

В Таллинне прекратит работу в качестве отдельной школа Мерекалда, которая присоединится к гимназии Куристику, а гимназия для взрослых Вана-Каламая объединится с Таллиннским Линнамяэским русским лицеем.

Учебная работа еще десяти школ будет перестроена с упразднением гимназической ступени или понижением ступени обучения.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS



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