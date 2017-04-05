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Директору нарвского детсада "Красная шапочка" предъявлено подозрение в подделке документов ({{commentsTotal}})

В октябре 2016 года родители детей детсада "Красная шапочка" провели пикет. Автор: ERR
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

В марте Вируская окружная прокуратура предъявила руководителю нарвского детского сада "Красная шапочка" Татьяне Корелиной подозрение по статье 299 Пенитенциарного кодекса - подлог должностным лицом документа или выдача им подложного документа.

На данный момент дело находится в досудебном производстве, сообщила пресс-секретарь Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова порталу rus.err.ee.

В конце декабря прокуратура начала следствие о возможной подделке подписей педагогов детского сада "Красная шапочка".

Как писал в январе нынешнего года портал rus.err.ee, в ноябре 2016 года состоялась учебная поездка 11 работников детского сада "Красная шапочка" на "Полярную мызу" в Кукрузе. Не все учителя из составленного заранее списка смогли принять участие в поездке. Их заменили коллеги. Однако получившие впоследствии сертификаты об обучении педагоги, которые не ездили на учебу, заподозрили, что их подписи были подделаны и обратились в прокуратуру.

Директор детского сада Татьяна Корелина в январе пояснила rus.err.ee, что изменить составленный заранее список участников оказалось невозможно, а регистрационные листы на месте были уже заполнены. "Когда мы обратили на это внимание, нам сказали, что это пустая формальность, можно поставить подпись под любую фамилию. Мы так и сделали. В результате - сертификаты были выписаны на имена тех, кто зарегистрировался заранее."

Редактор: Артур Тооман



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