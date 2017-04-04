Telia и Diil отменят плату за звонки и SMS из России 3-4 апреля

Эстонские операторы сотовой связи Telia и Diil в связи с терактом в Санкт-Петербурге не будут выставлять счета своим клиентам за пользование мобильными телефонами в России 3-4 апреля.

Такое решение было принято во вторник, 4 апреля, руководством Telia.

Согласно этому решению, всем клиентам Telia и Diil не будут выставляться счета за звонки и отправку SMS-сообщений из России в Эстонию, а также за звонки и SMS, принятые ими в России в указанный период. Решение распространяется как на договорных клиентов, так и клиентов, пользующихся разговорными картами.

Всех находящихся в России клиентов Telia известит сообщениями.

В компании заявили, что они не считают возможным выставлять счета за пользование мобильным телефоном клиентам, находившимся в России в момент теракта и беспокоившимся за своих близких.