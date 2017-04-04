В Венгрии принят закон против основанного Соросом вуза

Парламент Венгрии принял закон, ужесточающий правила работы иностранных университетов. Закон, предложенный правительством, обязывает иностранные учебные заведения иметь учебные площадки и в стране их регистрации.

По сути дела, законопроект ставит под угрозу существование только одного такого вуза – Центрально-Европейского университета (CEU), основанного на средства известного финансиста и филантропа Джорджа Сороса. CEU зарегистрирован в США, но не имеет там учебного заведения, передает Би-Би-Си.

Также новый закон предусматривает, что иностранные вузы смогут выдавать ученые степени в Венгрии только после заключения соответствующего соглашения со странами их первоначальной регистрации.

Несколько тысяч человек вышли в воскресенье на демонстрацию протеста против этого законопроекта. Защитники университета, основанного в 1991 году после краха однопартийного коммунистического режима, заявляют, что нынешним властям неугоден либеральный уклон в образовательной деятельности университета.

Конфликт между венгерскими властями и CEU рассматривают в контексте других инициатив венгерского правительства, которые вызвали обвинения в отходе от демократических европейских норм.

В первую очередь это выразилось в подходах венгерских властей к решению кризиса с беженцами – Венгрия проводит жесткую политику по ограничению доступа мигрантов и недавно объявила о переходе к системе обязательного задержания всех искателей убежища.

Этот подход вызвал критику и в самой Венгрии, где сеть неправительственных организаций пытается оказывать поддержку мигрантам. Правительство заявило, что Джордж Сорос за счет финансирования таких правозащитных организаций как Венгерский Хельсинский комитет, поощрял массовый наплыв мигрантов, и что НКО, работавшие с мигрантами, являлись "иностранными агентами" и работали против интересов Венгрии.

Джордж Сорос родился в Венгрии, но эмигрировал вскоре после Второй мировой войны. Средства от деятельности своих финансовых фондов Сорос направлял на поддержку либеральных инициатив в странах Восточной Европы и бывшего СССР. Обвинения в пропаганде антиправительственных интересов преследовали его и там.

В России деятельность фондов "Содействие" и "Открытое общество", которые финансировал Сорос, находилась под пристальным вниманием властей последние 10 лет.

В 2015 году оба фонда были объявлены "нежелательными организациями", а многие из получателей соросовских грантов в среде правозащитных организаций – иностранными агентами. Среди бенефициаров этой благотворительности был и Европейский университет в Петербурге, в последние месяцы также подвергающийся давлению.