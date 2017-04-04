Полиция просит помощи в розыске 17-летнего Ярмо

Полиция просит помочь установить местонахождение 17-летнего Ярмо, которого в последний раз видели в понедельник в Пярну и который может находиться в Пайде.

Ярмо ушел из школы в 11:00 в понедельник, 3 апреля, но не вернулся в тот день домой и не появился во вторник на занятиях. Близкие последний раз смогли пообщаться с молодым человеком около 16:00 в понедельник.

Одноклассникам и друзьям Ярмо ничего не известно о его местонахождении. Полиция также выяснила, что около 18:00 в понедельник Ярмо находился в Пайде. После этого времени его мобильный телефон остается выключенным.

Описание молодого человека передано полицейским патрулям, которые ведут поиски в Пярну и Пайде.

Приметы Ярмо: рост около 170 см, темные волосы, худощавое телосложение. При уходе из дома он был одет в темно-зеленую куртку с капюшоном, синие джинсы и красные кеды. У него также был при себе черный рюкзак.

Полиция просит всех, кто видел Ярмо в понедельник после полудня или что-то знает о его возможных перемещениях и местонахождении, сообщить об этом полицейскому по работе с молодежью Кристел Юргенс по телефону 53811474 или по телефону экстренных служб 112.