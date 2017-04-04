Пропавший 17-летний Ярмо вернулся домой

Объявленный накануне в розыск 17-летний Ярмо, которого в последний раз видели в понедельник в Пярну, нашелся.

Об этом утром в среду, 5 апреля, сообщила пресс-служба Департамента полиции и пограничной охраны, отметив, что ночью молодой человек вышел на связь со своими родственниками и вернулся домой.

Во вторник полиция через СМИ попросила помощи общественности в поисках подростка.

Сообщалось, что Ярмо ушел из школы в 11:00 в понедельник, 3 апреля, но не вернулся в тот день домой и не появился во вторник на занятиях. Близкие последний раз смогли пообщаться с молодым человеком около 16:00 в понедельник.