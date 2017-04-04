Фельдшер признана виновной в гибели детей на Сямозере в Карелии

Суоярвский районный суд признал виновной в гибели 14 детей на Сямозере фельдшера районной больницы Ирину Щербакову, которая в июне 2016 года приняла звонок одного из тонувших детей за шутку и проигнорировала его. Щербакова приговорена к трем годам лишения свободы, исполнение приговора отсрочено до достижения дочерью осужденной 14-летнего возраста.

Суд признал Ирину Щербаковов виновной в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщило во вторник агентство ТАСС.

Назначенное наказание — лишение свободы на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Исполнение приговора отсрочено до достижения дочерью Щербаковой 14-летнего возраста т. е. до 10 мая 2020 года.

Как доказано в суде, 18 июня 2016 года в Суоярвскую центральную районную больницу позвонил 12-летний мальчик. Находящаяся на дежурстве Щербакова выслушала ребенка, который рассказал, что он и другие дети тонут, но не отреагировала на сообщение надлежащим образом, не оповестила о звонке службы спасения и администрацию больницы. Халатность фельдшера не позволила своевременно начать спасательную операцию и привела к гибели детей.

Ранее в карельском Минздраве сообщили, что фельдшер Щербакова приняла звонок от ребенка за шутку и не придала ему значения. В суде Щербакова признала вину частично и отказалась давать показания по делу.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.

Из фигурантов дела директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко помещен под домашний арест, а инструктору лагеря Валерию Круподерщикову избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.