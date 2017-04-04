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ERR в Петербурге: в метро на следующий день после теракта непривычно пусто ({{commentsTotal}})

За рубежом
За рубежом
Антон Алексеев, "Актуальная камера"

Трудно себе представить петербургское метро в середине рабочего дня столь пустым. Но вчерашний теракт, очевидно, заставил петербуржцев предпочесть наземный транспорт подземному, передает корреспондент "Актуальной камеры".

"Я каждое утро езжу в метро. Сегодня очень мало людей. Обычно там толкучка, сейчас – пустые вагоны", – отметил студент, житель Санкт-Петербурга Артем.

Однако нет сомнений, недоверие петербуржцев к метро – явление временное.

"Метро – это наш основной узел, на котором мы ездим на работу и к друзьям, к знакомым. И если нас хотели сломить этими взрывами, то не получится", – сказала жительница города Наталья.

Многие жители связывают свои надежды на безопасность с усиленной работой спецслужб.

"Никакие рамки, металлоискатели не дают 100% результата. А вот агентурные данные, понимание психологии человека, его психики – вот это да. Но это уже работа спецслужб", – считает Олег.

Петербуржцы не только скорбят по погибшим, но и активно помогают раненым. В Мариинской больнице Санкт-Петербурга сегодня внеочередной день донора. Сдавать кровь приходят даже те, кто вчера каким-то чудом сам остался жив.

Выжившая в теракте Римма вспоминает: "Люди сильно кричали. Естественно, мы все сразу подбежали, стали помогать вытаскивать их. Там один парень весь в крови был. Он, видно, был в шоковом состоянии, просто пинал двери. Потом вышел мужчина, работник службы метрополитена, и сказал: "Отойдите быстро все туда". Он боялся, что будет взрыв. Наверное, я очень долго не смогу спускаться на эту станцию. Очень тяжело все это видеть".

Еще тяжелее тем, кто потерял близких во вчерашнем теракте. Эльдар пока не может похоронить свою подругу Дильбару: "Нам сказали, что пока тело не выдают, говорят, что из Москвы должен приехать эксперт. А позже сообщили о том, что все тела были отправлены в больницу Мечникова".

Теракт в вагоне метро на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел 3 апреля. Число жертв выросло до 14, около 50 человек находится в больницах. По данным властей, теракт совершил выходец из Киргизии 22-летний Акбаржон Джалилов.

Городские власти объявили в Санкт-Петербурге трехдневный траур по жертвам теракта.

Поздно вечером в понедельник президент России Владимир Путин возложил цветы на месте трагедии. Возле этой станции жители Петербурга оставляют цветы и свечи в память о погибших.

Редактор: Ирина Киреева



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