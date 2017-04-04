Минсоцдел рассчитывает вдвое замедлить эпидемию ВИЧ в Эстонии

Министерство социальных дел и Институт развития здоровья разрабатывают программу действий в области ВИЧ до 2025 года, при помощи которой государство рассчитывает остановить эпидемию ВИЧ в Эстонии и вдвое снизить число новых случаев заражения вирусом иммунодефицита.

Если сейчас каждый год добавляется свыше 200 новых случаев заражения ВИЧ, то к 2025 году минсоцдел рассчитывает добиться снижения этого показателя до 100 случаев и менее, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

"Это амбициозная, но осуществимая цель. Новые лекарства при корректном соблюдении схемы лечения позволяют подавить вирусную нагрузку в организме человека настолько, что возможность дальнейшего распространения ВИЧ становится крайне маловероятной", – сказал министр здоровья и труда Евгений Осиновский на прошедшем во вторник заседании социальной комиссии.

Программа действий в сфере ВИЧ, которая должна быть готова к лету, предусматривает пять направлений работы: профилактика и повышение осведомленности, раннее обнаружение и направление на лечение, услуги по снижению вреда, лечение и услуги поддержки для людей с ВИЧ и СПИДом.

"К примеру, планируется добавить экспресс-тесты в перечень услуг Больничной кассы, повысить знания медиков и социальных работников о ВИЧ, а также расширить доступность услуг лечения и снижения вреда", – сказал министр.

Число новых случаев заражения ВИЧ в Эстонии сократилось с 1474 случаев в 2001 году до 230 случаев в 2016 году, однако Эстония по-прежнему остается одним из лидеров Европейского Союза по этому показателю.