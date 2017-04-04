Актуальная камера 04.04.2017 (18:00)

Корреспондент ERR Антон Алексеев накануне вечером прибыл на место трагедии в Санкт-Петербург и взял комментарии у местных жителей. По мнению одного из горожан, теракт может быть местью Владимира Путина за недавние протесты петербуржцев с требованием его отставки.
Политолог Морозов с версией не согласен
Признанный лучшим театральным актером второго плана таллиннец Николай Бенцлер не верит в то, что в Эстонии для русских существует стеклянный потолок, не готов к возвращению в Русский театр и считает, что пост его художественного руководителя должен занимать местный, а не российский деятель.
Генеральная прокуратура Латвии передала в суд уголовное дело против бывшего руководителя Латвийской железной дороги (ЛЖД) Угиса Магониса и эстонского миллионера Олега Осиновского, обвиняемых во взяточничестве.