Подсветку Эйфелевой башни отключат в память о жертвах теракта в Петербурге

Иллюминацию Эйфелевой башни в Париже погасят во вторник ночью в память о погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга.

Об этом мэр французской столицы Анн Идальго сообщила во вторник в соцсети Twitter, передает Интерфакс.

"Этим вечером, в полночь, Париж потушит огни Эйфелевой башни в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге", - написала она.

В понедельник, 3 апреля, около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв, унесший на данный момент уже 14 жизней. Около 50 человек до сих пор находятся в больницах.