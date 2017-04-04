Стойческу: теракт может мобилизировать народ России вокруг власти

Как теракты отразятся на ситуации в России, и будут ли власти, что называется, "закручивать гайки"? Тему корреспонденту "Актуальной камеры" прокомментировали эстонские эксперты.

По оценкам научного сотрудника Международного центра обороны и безопасности Калева Стойческу, теракт в городе на Неве может открыть для действующих российских властей возможность еще больше упрочить свои позиции. С одной стороны, официальная Москва может попытаться "закрутить гайки" внутригосударственного либерального движения. С другой стороны, ситуация может быть использована в преддверии президентских выборов в России.

"Нынешнему режиму это как раз и надо, чтобы мобилизировать население и народ России вокруг власти. Дескать, вокруг нас угроза и надо себя защищать. Власти необходимо создать такую атмосферу", – сказал Стойческу.

Градус напряжения может добавить и то, что основным подозреваемым в совершении вчерашнего теракта является гражданин России киргизского происхождения, считает Стойческу. По его мнению, разыграв таким образом центральноазиатскую карту, российские власти могут накликать на себя беду.

В Таллиннском университете не исключили того, что произошедшее может повлиять, в том числе на отношения Запада и России.

"Например, в США потепления в отношениях хотел Дональд Трамп. Сделать это сейчас невозможно по политическим причинам. Не исключено, что произошедшее даст ему возможность поменять посыл в отношении России", – считает доцент института международных отношений Таллиннского университета Мэттью Крэндалл.