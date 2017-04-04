Глава КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Финляндию

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Хельсинки с двухдневным визитом по пути из Китая в США.

Самолет главы Китайской Народной Республики приземлился во вторник вечером в аэропорту Вантаа в Хельсинки, сообщило финское телерадиовещание Yle.

В аэропорту Си Цзиньпин поздравил Финляндию со столетием независимости и напомнил, что Финляндия стала одним из первых западных государств, признавших в 1950 году Китайскую Народную Республику.

Он также отметил тесные связи между двумя странами и сотрудничество в сфере науки и технологий.

В среду у главы КНР намечены встречи с президентом, премьер-министром и спикером парламента Финляндии. В ходе визита, вероятно, будет подписан ряд договоров и протоколов о сотрудничестве.

Финляндия возлагает большие надежды на сотрудничество с Китаем в области экологически чистых технологий, отмечает Yle. В Пекине хорошо осознают проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды, и это открывает хорошие деловые возможности для финских компаний.

Визит Си Цзиньпина в Финляндию получил довольно большую огласку в китайских СМИ, большая делегация которых сопровождает лидера КНР, поскольку из Хельсинки он отправится в США для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. Президент Финляндии Саули Ниинистё в понедельник дал ряд интервью представителям китайских средств массовой информации.

Си Цзиньпин в роли председателя Китайской Народной Республики раньше не посещал Северные страны. В предыдущий раз Финляндия принимала главу Китая в 1995 году.

По словам старшего исследователя финского Института международных отношений Юрки Каллио, визит лидера Китая можно считать победой для Финляндии. "Наверное, многие другие страны тоже хотели бы принять его. Я уверен, что в Европе теперь завидуют Финляндии", - отмечает Каллио.

По его словам, визит в Хельсинки даст Си Цзиньпину возможность обменяться мнениями о будущем ЕС и об отношениях ЕС с Россией.

В ходе международных визитов китайского руководства обычно поднимается вопрос о нарушениях прав человека Пекином. В марте семь стран ЕС в совместном письме обратились к руководству Китая, включая Эстонию и Швецию, но Финляндия не подписала это обращение.