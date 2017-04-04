Ремонт в Таллиннском аэропорту: политика в отношении опоздавших самолетов будет еще жестче

В Таллиннском аэропорту продолжаются строительные работы: будет заменено освещение на взлетно-посадочной полосе, обновлено асфальтовое покрытие, достроен новый корпус аэропорта. "Актуальная камера" выяснила, как стройка отразится на планах пассажиров.

В Таллиннском аэропорту кипят ремонтные работы: на взлетно-посадочной полосе меняют лампы светосигнальной аппаратуры, также сейчас идет замена асфальтового покрытия, которое не обновлялось уже 20 лет. Ремонтные работы на взлетно-посадочной полосе проводятся ночью, и по этой причине четыре ночи в неделю с 00:30 до 6:00 утра взлетно-посадочная полоса полностью закрыта для самолетов. Авиафирмам приходится считаться с этим неудобством.

"В этом году строительные работы идут интенсивнее, чем в прошлом, поэтому политика в отношении опоздавших самолетов будет более жесткой", – пояснил пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Прийт Кофф.

Если самолет опоздает, то пилоту придется выбирать другой аэропорт для посадки, это может быть Рига, Хельсинки или Тарту. Несмотря на то, что взлетно-посадочная полоса Тартуского аэропорта короче столичной, на нее в случае необходимости можно перенаправить большинство рейсов.

Помимо ремонта взлетно-посадочной полосы строительные работы ведутся на перронах, где осуществляется посадка пассажиров.

"В апреле и мае может быть так, что пассажиров будут подвозить к самолету на автобусах", – добавил Прийт Кофф.

Ремонтные работы по расширению терминала аэропорта идут по графику и закончатся уже в июне, там расположится зона контроля безопасности, которая будет увеличена, что обеспечит лучшую пропускную способность.