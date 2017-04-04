Исчезающие поселки Кохтла-Ярве Вийвиконна и Сиргала могут передать волости Вайвара

Части города Кохтла-Ярве – поселки Вийвиконна и Сиргала, спор вокруг которых ведется уже 25 лет – могут войти в состав волости Вайвара. Сами жители не видят большой разницы в смене адреса прописки, передает "Актуальная камера".

В лучшие годы в исчезающих бывших шахтерских поселках Вийвиконна и Сиргала жила пара тысяч человек, сейчас – всего 120. Полуразрушенные дома, промышленности нет. Все услуги – в 9-ти километрах в Силламяэ. Тем не менее, уезжать отсюда люди не хотят. Решить проблему поселков, по мнению властей Кохтла-Ярве, можно.

"Построить один, нормальный многоквартирный дом, куда переселить всех людей из пустующих. Тогда и поселок будет лучше выглядеть и может какие-то рабочие места появятся", – сказал старейшина частей города Вийвиконна и Сиргала Тийт Лиллеметс.

Отсюда до административного центра – мэрии Кохтла-Ярве – минимум 40 километров, причем ехать надо через пять самоуправлений. Территориально поселки находятся на земле волости Вайвара. 25 лет волость не проявляла желания взять эти части Кохтла-Ярве себе, однако самоуправления все же смогли начать диалог.

"Надо раз и навсегда поставить точку принятому когда-то глупому и нелогичному решению, что город может и должен управлять территориями, которые находятся за пятью самоуправлениями", – сказала председатель горсобрания Кохтла-Ярве Рийна Иванова.

Волость Вайвара согласилась с возможностью передачи Вийвиконна и Сиргала, но обратилась в Министерство финансов за государственной поддержкой. В качестве причины назывались полностью амортизированная инфраструктура поселков, отчего эти поселения требуют дополнительных инвестиций.

"Мы надеемся, что когда эта реформа завершится, то государство придумает какую-то схему финансирования и предложит нам. Конечно, мы надеемся и на разумный ответ города Кохтла-Ярве, который посодействет нам в нашем положении, когда мы помогаем им освободиться от этой нагрузки", – отметил старейшина волости Вайвара Вейкко Лухалайд.

В конце апреля у жителей поселков спросят их мнения насчет включения этого городского района в состав волости Вайвара. Сами жители не против смены статуса, однако интересуются своей судьбой.

В ближайшие дни город Кохтла-Ярве и волость Вайвара продолжат переговоры о передачи поселков волости.