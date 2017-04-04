В Пярну на месте заброшенного завода появится жилой район

На территории бывшего машиностроительного завода работает серьезная техника, которая ставит точку в истории этого промышленного предприятия. Десятки лет производственные помещения стояли пустыми и доставляли немало хлопот и проблем как владельцу участка, так и городским властям.

"Данная территория долгое время была у нас под контролем. Подобные объекты всегда привлекают асоциалов. Так что город приветствует этот процесс. Хорошо, что такой монстр будет снесен", – сказала руководитель службы стройнадзора Пярнуской мэрии Майре Нигул.

Работы по сносу старого завода осуществляет фирма "Fixdem". По оценке руководителя работ, завод был построен добротно, поэтому особых проблем по демонтажу строений не возникает. Поскольку один из корпусов завода расположен прямо на краю улицы, то фасад этой части будет разобран вручную, чтобы избежать опасных ситуаций для проезжающего мимо транспорта и пешеходов.

К Яанову дню здание будет сломано, 20 000 бетона переработано.

На месте бывшего Машзавода на правом берегу реки Пярну планируется построить 3-6 этажные многоквартирные дома. Всего новый жилой район рассчитан на 10 домов.

"Мы подготовили все необходимое к процессу проектирования. Но когда мы сможем получить разрешение на строительство, сегодня говорить еще рано", – отметил руководитель фирмы Eston Ehitus Пеэп Сакк.

Согласно утвержденной пярнуским горсобранием детальной планировке, современный жилой район должен быть возведен на берегу реки Пярну в течение 15 лет.