Большинство погибших в теракте в петербургском метро — люди моложе 30 лет

Следственный комитет (СК) РФ во вторник обнародовал имена десяти из четырнадцати погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга, личности которых удалось установить к настоящему моменту.

Как следует из опубликованного СК РФ списка, который приводит агентство Интерфакс, большинство погибших — люди моложе 30 лет.

Среди десяти опознанных жертв террориста — четверо женщин в возрасте от 21 до 27 лет, один 17-летний подросток, двое мужчин в возрасте 21 и 25 лет, две женщины в возрасте 50 и 66 лет, а также один 71-летний мужчина.

В сообщении Следственного комитета отмечается, что визуальная идентификация еще четверых погибших невозможна, поэтому назначены генетические экспертизы.

3 апреля в Санкт-Петербурге около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" произошел взрыв, в результате которого погибли 14 и были госпитализированы 49 человек. В СК РФ во вторник подтвердили, что теракт совершил 22-летний выходец из Киргизии Акбаржон Джалилов, который на тот момент имел гражданство России. Джалилов также оставил бомбу на станции "Площадь Восстания", которая не взорвалась и была позднее обезврежена саперами.

В Петербурге объявлен трехдневный траур по погибшим.