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Анвельт: сегодня риска терроризма в Эстонии нет, но не стоит терять бдительность ({{commentsTotal}})

За рубежом
За рубежом

Глава МВД Андрес Анвельт сказал в интервью "Актуальной камере", что если российская сторона заинтересована, то эстонская, несмотря на политические отношения, всегда готова предоставить помощь, и напомнил о былом сотрудничестве спецслужб.

Вы написали в соцсетях, что Эстония готова оказать помощь правоохранительным органам России в расследовании теракта. О какой именно помощи может идти речь?

Вспомним, что еще десять лет назад наши спецслужбы были в хороших отношениях. Было совместно раскрыто немало тяжких преступлений, связанных не только с организованной преступностью и терроризмом. Если российская сторона заинтересована в сотрудничестве в рамках расследования этого теракта, то эстонская сторона несмотря на политические отношения всегда готова предоставить помощь.

От Санкт-Петербурга до эстонской границы всего 150 километров. Так близко от Эстонии терактов еще не было. Были ли уже проведены какие-то экстренные совещания в Эстонии и какова сейчас главная задача силовиков здесь?

Силовики должны следить за ситуацией и иметь оперативную информацию. Сегодня риска терроризма в Эстонии нет, вероятность очень мала. Но это не означает, что можно терять бдительность.

Эстония и северная столица России тесно связаны между собой – жители Таллинна периодически ездят в Питер – о чем им следует помнить теперь после теракта в метро?

Надо быть более внимательными. Мир не такой, как был 10-15 лет назад. Терроризм может быть везде и в России, и в Европе, и в Америке. Не советую соваться в большие толпы людей.

Премьер Юри Ратас уже заявил, что поедет в Петербург в эти выходные - насколько верным можно считать это решение и будут ли усилены меры безопасности во время визита?

Это решение премьер-министра. Если бы он отказался сейчас от этой поездки, то это было бы не самым хорошим политическим намеком. Службы безопасности, отвечающие за безопасность премьер-министра, должны быть готовы и проводить анализ рисковых ситуаций вне зависимости от того, в какую страну он поедет.

Беседовал с Андресом Анвельтом ведущий "Актуальной камеры" Николай Лощин.

Редактор: Ирина Киреева



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