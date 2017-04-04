Госсекретарь США в апреле нанесет визит в Москву

Об этом сообщил на специальном телефонном брифинге для журналистов сотрудник Госдепартамента высокого ранга, сообщило во вторник агентство ТАСС.

По его словам, "госсекретарь будет находиться в Москве через пару недель". Никаких других деталей на этот счет американский дипломат не привел.

Ранее информационное агентство Reuters сообщало, что новый шеф американской дипломатии нанесет визит в Москву 12 апреля.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин будет готов встретиться с Тиллерсоном, если "он примет решение приехать в Москву".