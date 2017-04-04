В среду в Эстонии небольшие дожди, ветер, +4..+8

Область высокого давления с Эстонии отступает к востоку. Днем со Скандинавии на Балтийское море смещается ложбина низкого давления, передает "Актуальная камера".

Ночью, начиная с северо-запада, облачность уплотнится, утром местами возможен небольшой дождь. Местами туман. Юго-западный ветер 5-11 м/с, на островах и побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха – от +1 до +4°C.

Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Юго-западный, южный ветер 6-11 м/с, порывы 13 м/с, на островах и побережье до 17 м/с, во второй половине дня ветер ослабеет. Температура воздуха – от +4 до +8, на юго-востоке до +12°C.