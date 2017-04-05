За разговоры по мобильному некоторых водителей станут отправлять на спецкурсы

Некоторые водители, которых полицейские застанут за использованием мобильных телефонов во время вождения, смогут избежать уплаты штрафа, и вместо этого посетить тематические курсы.

Автомобилисты, которые будут впервые пойманы за использованием смарт-устройств или телефонов в Тарту, Тапа, Пярну, Вильянди или Выру, будут отправлены на прохождение специальных курсов. Конечно, если водитель сам этого захочет, сообщили в среду, 5 апреля, утренние теленовости ETV+.

В Таллинне нарушителям также будут предлагать возможность с помощью симулятора испытать на себе, что может произойти, если во время движения искать в сумке телефон или набирать сообщение в мобильном телефоне. Если после этого нарушитель осознает всю опасность, производство в его отношении не будет начато.

По данным Департамента шоссейных дорог, каждый день из-за невнимательности автомобилистов случается более двух ДТП. В 77% случаев водитель использует за рулем мобильный телефон.