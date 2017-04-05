Новыми членами совета Русского театра стали Катре Вяли и Михаил Кылварт

Соответствующий приказ Индрек Саар подписал накануне поздно вечером. Вяли и Кылварт введены в совет Русского театра на три года.

Таким образом теперь совет Русского театра полностью укомплектован и выглядит следующим образом: Яак Аллик (председатель), Евгений Голиков, Вейкко Капста, Катре Вяли и Михаил Кылварт.

Кылварт (его предстоящее назначение в совет rus.err.ee анонсировал неделю назад) представляет в совете мэрию Таллинна, а Капста - Министерство финансов.

"На самом деле мы достаточно плотно общаемся с Русским театром. Город Таллинн и Русский театр регулярно проводят совместные проекты. Я нахожусь в контакте с директором театра Тыну Ленсментом. Поэтому для меня вхождение в состав совета - это придание новой формы уже имеющимся отношениям", - сказал Михаил Кылварт в интервью корреспонденту портала rus.err.ee.

"Я уверен, что в совет Русского театра должны входить эксперты, а также представители министерства и города. Вот почему министр культуры обратился к Таллиннской горуправе с предложение назначить своего представителя в совет. Когда город объявит о том, кто именно станет его представителем, в совет будут назначены еще два человека", - говорил в марте Индрек Саар в интервью Rus.Postimees.ee.