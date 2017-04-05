В Таллинне открывается традиционная строительная выставка

В эстонском выставочном центре в среду, 5 апреля, открывается ежегодная строительная ярмарка "Эстония строит" (Eesti Ehitab).

Мероприятие соберет под одной крышей порядка 300 фирм, профессиональная деятельность которых затрагивает сферу ремонта и строительства, передают утренние новости ETV+.

"Эстония строит" - это специализированная строительная выставка, основное внимание которой сконцентрировано на инновационных технологиях, строительных конструкциях, материалах, приборах и инструментах, а также на развитии, управлении и обслуживании недвижимости, и распространении новейших знаний, опыта и навыков.

В рамках ярмарки можно также принять участие в тематических семинарах. Отличительная черта мероприятия в этом году - упор на энергосберегающие строительные решения.

Темы экологичных стройматериалов и энергосбережения станут основой для дискуссий в серии заявленных в программе семинаров.