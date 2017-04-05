Молодые эстонские хоккеисты уступили на ЧМ Румынии ({{commentsTotal}})
На проходящем в Южной Корее чемпионате мира по хоккею среди юниоров (второй дивизион, группа А) сборная Эстонии, составленная из игроков не старше 18 лет, уступила Румынии.
Поединок состоялся в среду, 5 апреля, и завершился крупным поражением эстонской команды - 0:4. Лучшим в составе проигравших был признан 16-летний защитник Хендрик Пауль Лаосма.
В двух стартовых турах чемпионата молодые эстонские хоккеисты победили Великобританию (6:5 по буллитам) и Хорватию (4:3 в овертайме).
В пятницу сборная Эстонии сыграет против корейцев.
Редактор: Сергей Михайлов