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Премьер Британии готова продлить право на свободное передвижение после брексита ({{commentsTotal}})

Брексит вызвал противоречивую реакцию и в самой Британии. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом
За рубежом

Право граждан Евросоюза на свободный въезд в Британию может продолжать действовать и после брексита, рассказала британский премьер-министр Тереза Мэй.

По ее словам, первая фаза "внедрения" начнется, как только будет достигнута договоренность о выходе, однако бизнесу и правительствам понадобится некоторое время, чтобы приспособиться к новым правилам, передает в среду Би-би-си.

"Как только мы заключим сделку, как только договоримся о том, какими будут новые отношения, будет необходимо выделить время, когда бизнес и правительства приспособят системы и т.д., в зависимости от характера сделки", - объяснила она.

Однако правительство подчеркивает, что брексит позволит Британии контролировать свои границы.

Свобода передвижения рабочей в силы - один из ключевых принципов ЕС, предполагающий не только свободное перемещение работников, но и отмену любой трудовой дискриминации для тех, кто приехал из других стран-членов союза.

Редактор: Сергей Михайлов



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