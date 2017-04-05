На выплаты спортивных стипендий государство выделило почти 58 000 евро ({{commentsTotal}})
Министерство культуры Эстонии утвердило список спортсменов, которые в первом полугодии получат государственную стипендию в размере 840 евро.
Всего на выплату спортивных государственных стипендий в первом полугодии выделено 57 960 евро.
Их будут получать 69 человек, представляющих 28 видов спорта. Среди стипендиатов больше всего легкоатлетов - 8 человек.
Размер пособия составляет 840 евро на полгода.
Редактор: Сергей Михайлов