Власти Кохтла-Ярве выразили соболезнования в связи с терактом в Петербурге

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко и председатель Кохтла-Яревского городского собрания Рийна Иванова выразили соболезнования в связи с террористическим актом, произошедшим 3 апреля в Санкт-Петербурге.

"От имени жителей города Кохтла-Ярве, городского собрания, городского управления и от себя лично выражаем наши самые искренние соболезнования всем жителям Санкт-Петербурга, родным и близким погибших, а также людям, получившим травмы в результате взрыва в метро 3 апреля", - написали Иванова и Янченко.

"Мы глубоко скорбим вместе с вами", - добавили руководители Кохтла-Ярве.

Напомним, в понедельник, 3 апреля, около 14:40 в вагоне поезда на перегоне станций метро "Технологический институт" и "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге произошел взрыв, унесший на данный момент уже 14 жизней.

Около 50 человек были доставлены в больницы.