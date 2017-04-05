Павел Алонов: учителя пока не готовы помочь ребенку ориентироваться в потоке информации

В быстро меняющемся мире школа становится хранителем традиций, эмоций, искренности, считает учитель истории Паэской гимназии Павел Алонов, рассказавший на конференции TEDxLasnamäe порталу rus.err.ee о том, как будет выглядеть школа будущего. Учитель в современной школе должен быть навигатором, помогающим ребенку ориентироваться в потоке информации. К этому сейчас учителя не готовы.

Почему дети не любят ходить в школу?

Это миф. Детям нравится ходить в школу. Когда я спрашиваю детей, вы хотите ходить в школу? Да, хотим. Они говорят, мы с удовольствием еще больше туда ходили, если было бы меньше домашнего задания. У них одна претензия — много домашнего задания. Если бы его не было, школа была бы прекрасным местом.

Когда закончится классно-урочная система обучения?

Классно-урочная система обучения в школе, безусловно, останется. Просто в дополнение к ней придут и другие системы. Это обучение на улице, обучение в музеях, обучение проектное. И каждый учитель будет выбирать, что ему в данном контексте лучше подходит и кажется более эффективным.

Происходят ли изменения в системе образования Эстонии?

Безусловно, происходят. Однако система образования сама по себе очень консервативная. В ней очень чтятся традиции, поэтому изменения проходят, может быть, для некоторых людей не так быстро.

Тем не менее, мне кажется ненужно бежать впереди паровоза. Нужно каждые изменения пропустить через себя, через каждого учителя. И только когда это произойдет, сама система начнет меняться чуть быстрее. Я думаю, что все идет своим чередом. В этом отношении я не сторонник революции,а скорее сторонник эволюционного развития системы образования.

Система образования отстает от происходящих в мире изменений. Как с этим быть?

Безусловно для ребенка 2000-х объем информации, которую он получает к десяти годам в разы превышает объем той информации, которую получал в свое время ребенок 80-х и 60-х годов. Но по своим характеристикам, по своему восприятию (жизни), по своему (образу) мысли, может быть даже в своей искренности — дети остались такими же.

Какова роль учителя в современном мире?

Роль учителя — быть навигатором, а не источник информации для детей. Он должен помочь ребенку определить, что нужно, а что ненужно этом потоке информации. И для учителей это вызов. Мы к этому во много не готовы.

Система оценок изменится?

Существуют разные методы оценок: начиная от классических контрольных письменных работ, и вплоть до устных ответов и групповых работ, когда оценивается не знание какого-то факта, а умение сотрудничать, умение другу друга слушать. Такие модели оценивания внедряются в школу. Единственное, не стоит переоценивать значение оценки. Мне кажется это то плохое, что мы взяли из прошлого. От этого нужно отходить. Оценка, безусловно, останется. Она имеет какое-то значение, но далеко не самое важно в школе. У нее может быть 6-7 приоритетное место, но не первое и не второе.

Интервью rus.err.ee с Павлом Алоновым на прошедшей недавно конференции TEDxLasnamäe смотрите в коротком видеоклипе.