В Пыхья-Таллинне установят 170 новых мусорных ящиков

На улицах Пыхья-Таллинна в ближайший месяц будет установлено 170 новых мусорных ящиков.

Об этом в среду, 5 апреля, сообщила пресс-служба управы, отметив, что урны будут прикреплены к столбам уличного освещения.

Закупка и установка мусорных ящиков обошлась районной управе в 30 845 евро.

Мусорные ящики будут установлены на самых проходных улицах района не позднее начала мая.

По данным районных властей, на недостаточное количество мусорных ящиков жаловались многие жители района. Особенно остро нехватка мусорных урн ощущалась в Каламая, Пельгулинне и Пельгуранна.