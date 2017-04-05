rus.err.ee

В Пыхья-Таллинне установят 170 новых мусорных ящиков ({{commentsTotal}})

Схема расположения мусорных урн в Пыхья-Таллинне. Автор: материалы для СМИ
Разное
Разное

На улицах Пыхья-Таллинна в ближайший месяц будет установлено 170 новых мусорных ящиков.

Об этом в среду, 5 апреля, сообщила пресс-служба управы, отметив, что урны будут прикреплены к столбам уличного освещения.

Закупка и установка мусорных ящиков обошлась районной управе в 30 845 евро.

Мусорные ящики будут установлены на самых проходных улицах района не позднее начала мая.

По данным районных властей, на недостаточное количество мусорных ящиков жаловались многие жители района. Особенно остро нехватка мусорных урн ощущалась в Каламая, Пельгулинне и Пельгуранна.

Редактор: Сергей Михайлов



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Дмитрий Дмитриев: каждый 40-й житель Ида-Вирумаа заражен ВИЧ
Новыми членами совета Русского театра стали Катре Вяли и Михаил Кылварт

За разговоры по мобильному некоторых водителей станут отправлять на спецкурсы

Премьер Британии готова продлить право на свободное передвижение после брексита

Стойческу: теракт может мобилизировать народ России вокруг власти

ERR в Петербурге: в метро на следующий день после теракта непривычно пусто

Трудно себе представить петербургское метро в середине рабочего дня столь пустым. Но вчерашний теракт, очевидно, заставил петербуржцев предпочесть наземный транспорт подземному, передает корреспондент "Актуальной камеры".

Фельдшер признана виновной в гибели детей на Сямозере в Карелии
Цыбуленко покинул Свободную партию: исключение Криштафовича стало последней каплей
В Департамент соцстрахования за два месяца принесли около 10 000 трудовых книжек
Мнение / Интервью
Житель Петербурга о теракте в метро: это - месть Путина горожанам

Корреспондент ERR Антон Алексеев накануне вечером прибыл на место трагедии в Санкт-Петербург и взял комментарии у местных жителей. По мнению одного из горожан, теракт может быть местью Владимира Путина за недавние протесты петербуржцев с требованием его отставки. Политолог Вячеслав Морозов, напротив, не верит, что подобный теракт может быть выгоден российским властям.

Обновлено: 15:58 
Актер Николай Бенцлер: стеклянный потолок для русских - это миф
"Политрулет": "Гудбай" от Пая, "путинский" рейтинг и "очень зеленый" Маарду
Венедиктов: дни Медведева во главе российского правительства сочтены
ИДА-ВИРУМАА
Власти Кохтла-Ярве выразили соболезнования в связи с терактом в Петербурге
Исчезающие поселки Кохтла-Ярве Вийвиконна и Сиргала могут передать волости Вайвара
В новом летнем сезоне парковка в Нарва-Йыэсуу не подорожает
Половина депутатов предложила отправить в отставку мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина
В ДТП в Кохтла-Ярве пострадала женщина-пешеход
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв: 14 человек погибли
Обновлено: 15:11 
Мосгорсуд приговорил эстонского серопаспортника к 11 годам тюрьмы за шпионаж
Государство поддержит поездку учителей русского языка в Петербург
ЗА РУБЕЖОМ
Северная Корея запустила ракету в сторону Японии
Госсекретарь США в апреле нанесет визит в Москву
Анвельт: сегодня риска терроризма в Эстонии нет, но не стоит терять бдительность
Большинство погибших в теракте в петербургском метро — люди моложе 30 лет
Глава КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Финляндию
Подсветку Эйфелевой башни отключат в память о жертвах теракта в Петербурге
ЭСТОНИЯ
Пропавший 17-летний Ярмо вернулся домой
Обновлено: 08:44

Объявленный накануне в розыск 17-летний Ярмо, которого в последний раз видели в понедельник в Пярну, нашелся.
В Пярну на месте заброшенного завода появится жилой район
ФОТО: Цахкна приветствовал в Эмари французских военнослужащих: защита Парижа начинается с Нарвы
Обновлено: 04.04
Ремонт в Таллиннском аэропорту: политика в отношении опоздавших самолетов будет еще жестче
Уголовное дело против бизнесмена Олега Осиновского передано в латвийский суд
ВИДЕО: в Эстонии в оборот выходит новая 50-евровая купюра
Обновлено: 04.04
ФОТО и ВИДЕО: жители Нарвы и Таллинна скорбят по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
ЭКОНОМИКА
Биржевая цена электричества в марте оказалась самой низкой с прошлого лета
В Таллинне открывается традиционная строительная выставка
04.04
За год квартиры в Таллинне подорожали в среднем на 7,7%
04.04
Избыток СПГ на мировом рынке может привести к снижению цен на газ
03.04
"АК": TS Laevad получила около 11 млн евро компенсации за задержку паромов
03.04
Стоимость Rail Baltic оценивается в 5,8 млрд евро, на долю Эстонии приходится 1,3 млрд
03.04
Концерн Eesti Meedia присоединил к себе семь дочерних предприятий
СПОРТ
На выплаты спортивных стипендий государство выделило почти 58 000 евро
Молодые эстонские хоккеисты уступили на ЧМ Румынии
Кубок УЕФА по футзалу переименуют в Лигу чемпионов
Молодые эстонские хоккеисты одолели Хорватию
"Калев/Крамо" проиграл ЦСКА с разницей в 32 очка
Васильев получил травму в чемпионате Польши и пропустит около месяца
Обновлено: 03.04
ВИДЕО: красивый гол Зенева не помог "Габале" добиться победы
Зопп и Иванов опустились в рейтинге ATP
Анетт Контавейт приблизилась к первой сотне мирового рейтинга
КУЛЬТУРА
На фестивале Õllesummer вновь выступит группа HURTS
Тартуский художественный музей возглавит Сигне Киви
Необычная выставка в Летной гавани посвящена безопасности на воде
Музей природы Тартуского университета отмечает 215-летие
Евровидение
Эстония выступит предпоследней во втором полуфинале "Евровидения 2017"
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
В Пыхья-Таллинне установят 170 новых мусорных ящиков
Толоки по наведению порядка в Таллинне начнутся уже в эту пятницу
Апрель обещает быть чуть теплее среднестатистического
В среду откроется обновленный Пярнуский рынок
В Эстонии началась весенняя миграция земноводных
Последние новости
10:59
Дмитрий Дмитриев: каждый 40-й житель Ида-Вирумаа заражен ВИЧ
10:55
В Пыхья-Таллинне установят 170 новых мусорных ящиков
10:12
Новыми членами совета Русского театра стали Катре Вяли и Михаил Кылварт Обновлено
09:58
Власти Кохтла-Ярве выразили соболезнования в связи с терактом в Петербурге
09:30
Биржевая цена электричества в марте оказалась самой низкой с прошлого лета
09:15
На выплаты спортивных стипендий государство выделило почти 58 000 евро
08:56
Премьер Британии готова продлить право на свободное передвижение после брексита
08:44
Пропавший 17-летний Ярмо вернулся домой Обновлено
08:20
Молодые эстонские хоккеисты уступили на ЧМ Румынии
07:57
В Таллинне открывается традиционная строительная выставка
07:29
Северная Корея запустила ракету в сторону Японии
07:17
За разговоры по мобильному некоторых водителей станут отправлять на спецкурсы
04.04
В среду в Эстонии небольшие дожди, ветер, +4..+8
04.04
Госсекретарь США в апреле нанесет визит в Москву
Полезно знать
Топ читаемости
04.04
Житель Петербурга о теракте в метро: это - месть Путина горожанам Обновлено
04.04
Цыбуленко покинул Свободную партию: исключение Криштафовича стало последней каплей
04.04
Теракт в Санкт-Петербурге совершил 22-летний киргиз с гражданством РФ Обновлено
04.04
ФОТО: Цахкна приветствовал в Эмари французских военнослужащих: защита Парижа начинается с Нарвы Обновлено
04.04
Половина депутатов предложила отправить в отставку мэра Нарва-Йыэсуу Максима Ильина
04.04
В метро Санкт-Петербурга произошел взрыв: 14 человек погибли Обновлено
03.04
Мосгорсуд приговорил эстонского серопаспортника к 11 годам тюрьмы за шпионаж
04.04
В Департамент соцстрахования за два месяца принесли около 10 000 трудовых книжек
03.04
В автобусе Таллинн-Нарва пассажир напал на водителя
04.04
В новом летнем сезоне парковка в Нарва-Йыэсуу не подорожает
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
Актуальная камера 04.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
В среду в Эстонии небольшие дожди, ветер, +4..+8
Эстония
В Пярну на месте заброшенного завода появится жилой район
Ремонт в Таллиннском аэропорту: политика в отношении опоздавших самолетов будет еще жестче
Канцлер юстиции наградит за вклад в благополучие детей и молодежи
Музей природы Тартуского университета отмечает 215-летие
Архитекторы представили концепцию застройки прибрежного района Таллинна
Страны Балтии надеются осенью подписать договор о признании профобразования в регионе
За рубежом
Анвельт: сегодня риска терроризма в Эстонии нет, но не стоит терять бдительность
Стойческу: теракт может мобилизировать народ России вокруг власти
ERR в Петербурге: в метро на следующий день после теракта непривычно пусто
В результате газовой атаки в Сирии погибло 58 человек
Надежда Савченко в интервью "АК+": я - символ развенчания пропаганды
Тереза Мэй запустила процедуру выхода Великобритании из ЕС
Обновлено: 29.03