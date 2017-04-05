Депутат Дмитриев: каждый 40-й житель Ида-Вирумаа заражен ВИЧ

На своем очередном заседании комиссия Рийгикогу по социальным делам обсудила, как повысить эффективность профилактики и лечения ВИЧ. Член комиссии Дмитрий Дмитриев отметил, что в Ида-Вируском уезде каждый 40-й житель заражен ВИЧ.

"Эстония занимает первое место в Европе по распространению ВИЧ: в Эстонии на 100 000 жителей приходится 20,5 случая заражения ВИЧ, в то время как в ЕС в среднем – пять. И это касается не только колющихся наркоманов и гомосексуалов. В 65% случаев болезнь передается половым путем в результате гетеросексуального контакта", – сказала заместитель председателя комиссии по социальным делам Моника Хауканымм, слова которой в среду, 5 апреля, приводит пресс-служба Рийгикогу.

"Поскольку речь идет о болезни, излечить которую невозможно, важно препятствовать распространению ВИЧ и выявлять болезнь на ранних стадиях ее развития. Расходы на лечение одного ВИЧ-позитивного больного составляют порядка 100 000 евро", – добавила она.

На заседании было представлено исследование Центра прикладных исследований Centar, согласно которому в прошлом году ВИЧ в Эстонии заразились 7800 человек. Расходы государства на одного проходящего антиретровирусную терапию (АРТ) пациента с ВИЧ в год составляют около 5000 евро.

"В Ида-Вирумаа порядка 2,5% населения – ВИЧ-позитивные. Иными словами, заражен каждый 40-й. Без сомнений мы имеем дело с эпидемией, поэтому регион Ида-Вирумаа необходимо взять под особое внимание и начать действовать в сотрудничестве с семейными врачами и другими институтами", – сказал член комиссии по социальным делам Дмитрий Дмитриев.

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский выразил надежду, что подготавливаемый план действий по ВИЧ на 2017–2025 гг. будет одобрен правительством к началу лета. По его словам, цель – сделать так, чтобы 90% зараженных ВИЧ знали о своей болезни, из них 90% начали АРТ, и у 90% проходящих АРТ вирусная нагрузка снизилась бы до приемлемого уровня.

По мнению Министерства социальных дел, для того, чтобы достичь стабильного снижения числа ВИЧ-инфицированных, необходимо проводить профилактику среди разных целевых групп. Также необходимо проводить раннюю диагностику и направлять на лечение, оказывать услуги по снижению вредоносного влияния, проводить лечение и оказывать вспомогательные услуги пациентам с ВИЧ и СПИДом.