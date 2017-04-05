Юрген Зопп не поможет сборной Эстонии в матче Кубка Дэвиса

С 7 по 9 апреля в Таллинне пройдет теннисный турнир Кубка Дэвиса. В поединке за право остаться во второй группе Евро-Африканской зоны сыграют сборные Эстонии и Монако.

К сожалению, за сборную Эстонии не сможет сыграть первая ракетка страны Юрген Зопп, который продолжает залечивать полученную в начале февраля травму живота.

"Врачи сказали, что участвовать в соревнованиях, особенно в пятисетовых матчах, мне еще рано", - сообщил Зопп через пресс-службу Союза тенниса Эстонии.

В итоге в заявку сборной Эстонии на турнир вошли 29-летний Владимир Иванов (ATP 444) и 19-летние Кеннет Райсма (ATP 685), Маттиас Сиймар (ATP 1499) и Кристофер Сиймар. Капитан сборной - Экке Тийдеманн.

Первой ракеткой Монако является 34-летний Бенжамин Баллере (ATP 802). Помимо него в заявку сборной Монако вошли 20-летний Лукас Катарина (ATP 879), 24-летний Ромайн Арнеодо (ATP 966) ja 37-летний Томас Ожер. Капитан команды - Гийом Куйяр.

Баталии пройдут в теннисном центре Tere. Вход для зрителей бесплатный.

В пятницу пройдут два одиночных матча (начало в 16 часов), в субботу - парная игра (14:00), а на воскресенье назначены еще две одиночные встречи (12:00).