В Таллинне сделан еще один шаг по созданию памятника чете Лендеров

Таллинская городская управа сформировала временную комиссию по созданию памятника Вольдемару и Эльфриде Лендерам. Ей предстоит решить в том числе то, где будет расположен памятник.

Об этом в среду, 5 апреля, сообщил "Раэпресс".

Об идее оппозиционного депутата Таллиннского горсобрания, социал-демократа Яака Юске открыть в столице памятник Лендерам портал rus.err.ee написал еще в мае прошлого года. Позднее эту инициативу одобрила и мэрия Таллинна.

По мнению Юске, к 2018 году, когда Эстонская Республика будет отмечать свой столетний юбилей, в Полицейском парке либо в парке Фальги можно было бы открыть монумент Вольдемару Лендеру и его супруге Эльфриде, которая в начале прошлого века основала в столице школу для эстонских девочек.

"Эстонская Республика готовится отпраздновать свой столетний юбилей. По этому случаю Таллинну как столице страны было бы уместно задуматься о важных для истории нашего государства лицах, которые были связаны именно с Таллинном. Таллинн мог бы взвесить идею установить памятник супругам Лендер", - отметил Яак Юске.

"В нашей истории мало супругов, чьи совместные деяния были бы столь важны для нашей культуры", - добавил Юске.

Напомним, что Вольдемар Лендер стал мэром Таллинна в мае 1906 года и пребывал на занимаемой должности до августа 1913-го. Его супруга Элфьрида открыла в 1906 году частную школу для девочек (сейчас в здании, в котором она работала с 1935 года, расположена Кесклиннаская русская гимназия).

"Строительный инженер по основной специальности, Лендер оставил след в городском пейзаже, прославившись созданием дешевого жилья – так называемых "лендеровских домов", активно возводившихся в годы его правления: каменная лестничная клетка и деревянные жилые помещения по бокам. Подобными двухэтажными, реже – трехэтажными домами была застроена большая часть исторических предместий Таллинна: Пелгулинн, Каламая, Татари", - так писал о Лендере таллиннский историк Йозеф Кац.

"Время правления Лендера отмечено массовой застройкой, связанной с созданием в городе новых крупных промышленных предприятий. Дешевые деревянные в основном двухэтажные доходные дома того времени и сейчас еще определяют архитектурный облик многих районов города, таких, как Пельгулинн,Каламая, Кассисаба, Кельмикюла, в меньшей степени Кадриорг, Веэренни, Сикупилли. Этот тип домов даже был назван лендеровским", - так 13 декабря, охарактеризовал период правления Лендера "Раэпресс".