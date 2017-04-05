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Президентом Всемирной федерации шашек может стать эстонец Янек Мягги ({{commentsTotal}})

Яанек Мягги поборется за пост президента Всемирной федерации шашек. Автор: ERR
Спорт
Спорт

Во время чемпионата мира по международным шашкам, который пройдет в Таллинне с 1 по 17 октября, состоится и плановое общее собрание Всемирной федерации шашек (FMJD). Его главной задачей станут выборы нового президента федерации. Эстонский союз шашек выдвинул на эту должность своего члена правления Янека Мягги.

"Мы работаем с Янеком 10 лет, начиная с 2007 года, когда его выбрали президентом Европейской конфедерации шашек (EDC)", – рассказал нынешний президент Всемирной конфедерации шашек Харри Оттен.

"EDC – это лучшая в мире континентальная конфедерация, и Янек был дважды выбран ее президентом. В качестве руководителя EDC он десять лет участвовал в управлении FMJD, и на данный момент он набрался достаточно опыта и готов перенять бразды правления. Я поддерживаю кандидатуру Янека, и хотел бы продолжить вместе с ним работу в составе нового, выбираемого осенью, правления FMJD в качестве руководителя по международным отношениям, который должен будет добиться признания шашек Международным Олимпийским комитетом", - добавил Оттен.

"Янек способствует развитию шашек на эстонском, европейском и мировом уровне с 1999-го года", - рассказал президент Эстонского союза шашек Тармо Тульва.

"Он был членом правления Эстонского союза шашек в общей сложности 18 лет, до 2015-го года еще был и президентом. С 2007 года, когда Янека выбрали президентом EDC, в Таллинне располагается штаб-квартира Европейской конфедерации шашек. Благодаря этому, в Эстонии ежегодно проводится минимум один международный турнир, иногда – несколько. Самыми важными были чемпионаты Европы 2008 и 2014 и чемпионат мира 2013. В случае, если Янека выберут на должность, это даст нам возможность превратиться из европейской в мировую столицу шашек. Мы уверены, Таллинн способен доказать Всемирной федерации шашек, что мы этого достойны", - добавил Тульва.

Харри Оттен занимает должность президента FMJD с 2009 года. Оттен сообщил, что не планирует вновь выдвигаться после окончания своего срока. Если Янека Мягги выберут главой FMJD, он уйдет с поста президента европейской конфедерации шашек, и штаб-квартира EDC переедет из Эстонии. Работа штаб-квартиры Всемирной конфедерации шашек будет вестись в Таллинне и Амстердаме.

Редактор: Сергей Михайлов



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