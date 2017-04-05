В Таллинне Statoil начал переход на новый бренд Circle K

На следующей неделе сеть автозаправочных станций Statoil откроет три станции обслуживания под новым товарным знаком — Circle K. После этого процесс ребрендинга запустят в Тарту и Пярну.

По словам директора по маркетингу Statoil Дианы Вейгель, первыми новый облик примут заправки возле Горхолла, на улице Петроолеуми и в Лаагри.

"Переход начнется со следующей недели. График уже составлен: в Таллинне первыми будут перекрашены заправки возле Горхолла, на улице Петроолеуми и в Лаагри. После этого будет переделана часть заправок в Тарту и в Пярну. Затем работы продолжатся в Таллинне", - отметила Вейгель.

Директор по маркетингку добавила, что все автозаправочные станции полного обслуживания планируется перекрасить в цвета нового бренда Circle K к концу июля, а 28 июля будет готова последняя станция в Аравете.

"После этого начнется ребрендинг автоматических заправочных станций", - сказала Вейгель и добавила, что они должны быть готовы к октябрю.

В Европе первыми на обновленный бренд Circle K перешли станции обслуживания Statoil в Норвегии и Швеции.

В середине февраля в Мярьямаа открыли первую станцию обслуживания под товарным знаком Circle K.

В Эстонии Circle K принадлежат 77 станций обслуживания, в компании работают около 700 человек.