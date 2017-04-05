В Идаской и Ляэнеской префектурах создадут отряды быстрого реагирования

Департамент полиции и погранохраны (PPA) в течение ближайших четырех лет увеличит число констеблей и сотрудников групп быстрого реагирования. Отряды быстрого реагирования создадут также в Идаской и Ляэнеской префектурах.

Глава МВД Андрес Анвельт сказал журналистам в среду, что PPA в период 2018-2021 получит в общей сложности 21,5 млн евро, предусмотренных на повышение способности быстрого реагирования и увеличение числа констеблей, передает в среду, 5 апреля, BNS.

Число полицейских из групп быстрого реагирования планируется увеличить на 75 человек. По планам, новые группы появятся в Идаской и Ляэнеской префектурах, в каждой будет по 25 членов.

Состав групп, которые уже действуют в Пыхьяской и Лыунаской префектурах, планируется увеличить. Если сейчас в группе быстрого реагирования Пыхьяской префектуры 58 человек, а в группе Лыунаской префектуры - 17, то, по плану, личный состав увеличится до 65 и 35 человек соответственно.

Также планируется нанять пять новых инструкторов по специальной подготовке тактики безопасности. Во всех группах быстрого реагирования будут работать служебные собаки.

Вместе с покупкой снаряжения и обучением на увеличение состава групп в течение четырех лет будет потрачено в общей сложности 15,6 млн евро.

Гендиректор PPA Эльмар Вахер сказал, что департамент приступит к подготовке новых членов групп уже в сентябре-октябре этого года.

Если сейчас в Эстонии 126 констеблей, то в течение последующих четырех лет планируется увеличить их число на 45 человек, для этого потребуется шесть миллионов евро. Больше всего новых констеблей появится в сельской местности. По словам Анвельта, цель заключается в том, чтобы в каждом местном самоуправлении было не менее одного констебля. Министр уточнил, что, скорее всего, констебли не будут работать в небольших изолированных местных самоуправлениях вроде Кихну или Рухну.

Анвельт отметил, что увеличение числа констеблей особенно важно в связи с административной реформой.

Как Анвельт, так и Вахер подчеркнули важность ориентированного на сообщество подхода в том, что касается констеблей.