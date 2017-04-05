Минобороны РФ: отравление газом в Сирии вызвано попаданием снарядов в склад химоружия боевиков

"По данным российских средств объективного контроля воздушного пространства, вчера в период с 11:30 до 12:30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины населенного пункта Хан Шейхун по крупному складу боеприпасов террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. С этого крупнейшего арсенала боеприпасы с химоружием доставлялись боевиками на территорию Ирака. Их применение террористами было неоднократно доказано как международными организациями, так и официальными властями этой страны", - заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в распространенном в ночь на среду пресс-релизе.

Как передает Reuters, специальная комиссия ООН по расследованию военных преступлений в Сирии осудила атаку и заявила, что использование химического оружия и намеренные удары по медицинским учреждениям "равносильны военным преступлениям и являются серьезным нарушением норм в области прав человека".

По словам министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, если будет доказано, что режим Асада несет ответственность за химическую атаку, то его признают виновным в военном преступлении.

"Бомбить собственное население химическим оружием - это, безусловно, военное преступление, и их (Асада и его сторонников) необходимо привлечь к ответственности", - заявил он.

Во вторник вечером Великобритания, США и Франция распространили проект резолюции, требующий от Сирии сотрудничать в расследовании инцидента и угрожающий стране санкциями в случае боевого применения отравляющих веществ, передает Euronews.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере 58 человек, включая 11 детей, погибли во время авиаудара в сирийской провинции Идлиб утром во вторник, 4 апреля.