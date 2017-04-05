В рамках литературного фестиваля HeadRead пройдет 13 мероприятий на русском языке

С 24 по 28 мая в Таллинне уже в девятый раз пройдет международный литературный фестиваль HeadRead, в рамках которого запланированы и мероприятия на русском языке.

Пятидневная программа фестиваля насчитывает 75 мероприятий, на которых выступят 112 писателей из Эстонии и разных стран мира, сообщили в среду, 5 апреля, организаторы.

Традиционно на фестивале прозвучит и русская речь: это будут встречи с писателями, лекции, экскурсии, театральные постановки, всего 13 мероприятий, которые пройдут на разных площадках города.

К примеру, на фестивале выступит поэт и литературовед Сергей Завьялов из Швейцарии. Из Москвы приедут поэт Вера Павлова и прозаик Елизавета Александрова-Зорина. Кроме того, свои новые стихи на русском языке прочитает Ян Каплинский, краевед Йосеф Кац проведет литературные экскурсии в Старом городе, с лекцией об античной литературе выступит Игорь Лысов, а Елена Скульская представит два спектакля студентов Театральной студии.

Подробнее с программой фестиваля можно ознакомиться по этой ссылке. А здесь доступна программа русскоязычных мероприятий фестиваля.