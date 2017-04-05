Авиакомпания Cityjet открывает авиабазу в Эстонии и набирает местные экипажи ({{commentsTotal}})
Ирландская авиакомпания Cityjet планирует открыть в Эстонии свою авиабазу, которая займется обслуживанием полетов авиапредприятия SAS.
Из Таллиннского аэропорта Cityjet планирует оперировать полетами самолетов типа CRJ900 компании SAS за пределами Скандинавии. Cityjet в начале этого года приобрел также дочернюю фирму концерна SAS, датское авиапредприятие Cimber, передает BNS со ссылкой на датский портал Borsen.
По данным Borsen, Cityjet сейчас ведет поиск кадров – капитанов и экипажей на самолеты CR900 в Таллинне.
Представитель Cityjet сказал в интервью порталу Check-In, что поскольку самолеты планируется держать в Таллинне, разумно нанять для их обслуживания и местные экипажи.
Редактор: Ирина Киреева
Источник: BNS