Авиакомпания Cityjet открывает авиабазу в Эстонии и набирает местные экипажи

Ирландская авиакомпания Cityjet планирует открыть в Эстонии свою авиабазу, которая займется обслуживанием полетов авиапредприятия SAS.

Из Таллиннского аэропорта Cityjet планирует оперировать полетами самолетов типа CRJ900 компании SAS за пределами Скандинавии. Cityjet в начале этого года приобрел также дочернюю фирму концерна SAS, датское авиапредприятие Cimber, передает BNS со ссылкой на датский портал Borsen.

По данным Borsen, Cityjet сейчас ведет поиск кадров – капитанов и экипажей на самолеты CR900 в Таллинне.

Представитель Cityjet сказал в интервью порталу Check-In, что поскольку самолеты планируется держать в Таллинне, разумно нанять для их обслуживания и местные экипажи.