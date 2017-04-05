В марте ETV+ посмотрели 282 000 человек

В марте 2017 года эфир телеканала ETV+ в течение как минимум 15 минут посмотрели 282 000 телезрителей в возрасте старше 4-х лет, что на 14 000 меньше, чем в феврале. На 12 000 меньше было и уникальных пользователей, посетивших в марте портал etvpluss.ee.

Через компьютер или мобильные устройства программы и отдельные сюжеты ETV+ в марте посмотрели 79 000 пользователей, из них 62% составили зрители из Эстонии, 15% – из России.

В феврале телеканал ETV+ в течение как минимум 15 минут посмотрели 296 000 телезрителей, а портал etvpluss.ee посетили 91 000 уникальных пользователей.

Телеканал ETV в марте посмотрели 781 000 человек (в феврале 796 000), а ETV2 – 626 000 (в феврале 622 000).

Аудитория портала телеканала ETV в феврале составила 451 000 уникальных пользователей (в феврале – 525 000). Портал ETV2 в марте посетили столько же уникальных пользователей, сколько и в феврале – 119 000. Больше всего пользователей было из Эстонии (77% и 82%) и из Финляндии (8% и 7%).