С сентября 2017 года столичные гимназисты будут получать бесплатные школьные обеды

С января 2015 года государство выделяет на питание гимназистов 78 центов в день, оставшиеся 56 центов от стоимости школьного питания гимназисты должны платить сами. Ученики основной школы в Таллинне с 2006 года питаются бесплатно.

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что бесплатное школьное питание – это важный шаг не только в социальном, но и в образовательном плане, ведь если ученики сыты, они могут сосредоточиться на учебе. "Для многих школьный обед – к сожалению, единственная возможность получить полноценное горячее питание, – сказал Кылварт. – К тому же, нередко школьные дни затягиваются: после уроков ребята отправляются на тренировки, занятия музыкой или в другие кружки по интересам". Вице-мэр также подметил, что школьный обед несомненно полезнее и дешевле, чем холодные перекусы и фаст-фуд.

Помимо этого, Таллинн ищет возможности уже в этом году субсидировать питание учеников спортивной школы "Аудентес". "Спортивную гимназию, конечно, в основном поддерживает государство, однако там учится много таллиннских ребят. Мы заинтересованы в том, чтобы молодым спортсменам были созданы все необходимые условия для достижения спортивных результатов. По своему опыту знаю, насколько важно хорошее питание при занятиях спортом", – сказал Кылварт.

В 2016 году город выделил на школьные обеды 3,1 млн евро и на питание гимназистов – еще 5782 евро. В нынешнем году на питание школьников в первом полугодии Таллинн выделил 1,7 млн евро и гимназистам – 2128 евро. Бесплатное питание получают гимназисты из малообеспеченных семей.

В муниципальных школах Таллинна обед стоит 1,34 евро. Около 60% от его стоимости (0,78 евро) покрывается из государственного бюджета и около 40% – из городского.